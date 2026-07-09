Дерматолог перечислила пять правил ухода, которые не оставят плёнку на коже от крема

Крем не впитывается, а кожа после него стянута, суха или, наоборот, быстро покрывается жирным блеском. По словам дерматовенеролога, доцента кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инны Ильиной, такие признаки могут указывать на нарушение защитного барьера кожи.

Верхний, роговой слой кожи работает по принципу кирпичной кладки. Корнеоциты выполняют роль кирпичей, а липидный матрикс — связующего раствора. Этот защитный слой может истончаться из-за агрессивных средств для умывания, сухого воздуха, перепадов температуры или неподходящей косметики. Влага начинает испаряться быстрее, а раздражители и аллергены легче проникают в кожу. В ответ организм усиливает выработку кожного сала, пытаясь компенсировать повреждения. В результате плотный крем не распределяется по поверхности кожи должным образом и остаётся плёнкой.

Когда липидный матрикс истончается, целостность защитного барьера нарушается. Влага уходит быстрее, чем должна, а раздражители и аллергены легче проникают в кожу. В ответ она компенсаторно усиливает выработку себума, пытаясь закрыть возникшие дефекты. Инна Ильина Доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ

Чтобы восстановить барьерную функцию кожи, специалист рекомендует соблюдать несколько правил. Во-первых, на время отказаться от активных компонентов. Кислоты, ретинол и высококонцентрированный витамин С лучше временно исключить, оставив только мягкое очищение и увлажнение.

Во-вторых, заменить очищающие средства. Гели и пенки с SLS и SLES могут удалять слишком много защитных липидов, поэтому предпочтение стоит отдавать маслам для умывания, бальзамам или кремовым средствам с мягкими поверхностно-активными веществами.

В-третьих, внимательно изучать состав восстанавливающих кремов. Полезными компонентами считаются церамиды, пантенол, ниацинамид, сквалан, а также незаменимые жирные кислоты — линолевая и линоленовая.

В-четвёртых, наносить крем на слегка влажную кожу. Это помогает удерживать влагу в поверхностных слоях. Средства ухода лучше использовать последовательно — от самых лёгких текстур к более плотным: сначала тонер, затем сыворотку и только потом крем.

Наконец, ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами независимо от погоды. Ультрафиолет дополнительно повреждает уже ослабленный защитный барьер кожи. В помещении, особенно зимой, врач также советует поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60%.

Полное восстановление защитного барьера обычно занимает несколько недель. В этот период лучше придерживаться минималистичного ухода и не вводить новые активные компоненты до исчезновения неприятных симптомов.

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