Назначение в Армении на пост главы оборонного университета человека, восхищавшегося Гитлером, вызвало резкую реакцию Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это предательством памяти армянского народа.

«Похоже, в Ереване, стремясь в «просвещённую» Европу, заодно готовятся встроиться в опасную тенденцию по переписыванию неудобной для западников истории Второй мировой войны. Идеологические преемники гитлеровцев и коллаборационистов, занимающие сейчас многие высокопоставленные посты в Европе, откровенно оправдывают местных пособников нацистов», — заявила Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные назначения в Ереване направлены на разрыв общей исторической памяти народов бывшего СССР. Захарова подчеркнула, что такие действия вычёркивают правду о решающей роли советских народов в избавлении мира от нацизма.

Официальный представитель МИД России назвала позицию Еревана попыткой переформатировать историческую память и забыть о большом вкладе армянского народа в общую победу над нацизмом.