«Интер» напомнил о русских корнях вратаря Проведеля, представляя его переход

Итальянский «Интер» официально объявил о переходе голкипера Ивана Проведеля из «Лацио». В презентации новичка миланский клуб отдельно отметил его российское происхождение, напомнив, что дед вратаря был родом из России.

В публикации пресс-службы «нерадзурри» говорится, что дед футболиста, Иван Проведель, родился в России, а затем переехал в Германию, где познакомился с будущей супругой. Позже семья перебралась в Италию, где и родился отец голкипера. Сам Иван Проведель появился на свет в городе Порденоне в 1994 году.

32-летний вратарь подписал с чемпионами Италии контракт до 2029 года. По данным итальянских СМИ, сумма трансфера составила около 3 млн евро. В новой команде Проведель будет конкурировать за место в составе с испанским голкипером Хосепом Мартинесом, который после ухода Яна Зоммера считается основным претендентом на роль первого номера.

Проведель выступал за «Лацио» с 2022 года, а ранее защищал цвета «Специи», «Юве Стабии», «Эмполи», «Пизы», «Перуджи» и «Модены». За римский клуб он провёл более 140 матчей, а в сезоне-2023/24 прославился голом в добавленное время матча Лига чемпионов УЕФА 2023/24 против «Атлетико Мадрид», став одним из немногих вратарей, отличившихся в главном еврокубке.

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