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9 июля, 11:28

США нанесли удары по районам Ирана рядом с АЭС «Бушер»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американские военные нанесли удар по районам в Иране, расположенным рядом с атомной электростанцией «Бушер», пишет иранский телеканал Al Alam, ссылаясь на представителя местных властей.

По его данным, после полудня атакам подверглись несколько объектов в провинции Бушер, в том числе территории вблизи одноимённой АЭС. Информация о возможных разрушениях и последствиях удара пока не приводится.

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Ранее иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в регионе. Атака стала продолжением новой серии американских ударов по Ирану, начавшихся вечером 8 июля. В Вашингтоне заявили, что целью операции стало снижение контроля Тегерана над Ормузским проливом. Центральное командование Вооружённых сил США сообщало, что в ходе последней серии атак были поражены около 90 целей. В ответ иранское военное руководство заявило о подготовке «мощного ответа» на действия американской стороны.

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Николь Вербер
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