Сенатор Джабаров: Закрытие неба над Украиной грозит масштабированием конфликта

Сенатор Владимир Джабаров считает, что закрытие неба над Украиной способно расширить масштаб боевых действий. Своим мнением он поделился в телеграм-канале, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на такой шаг для обеспечения безопасности. При этом он отметил, что данная мера вряд ли потребуется.

Джабаров описал логику, которую, по его мнению, навязывают главе Белого дома. Он указал, что в случае реализации сценария Украина получит возможность атаковать российские объекты, а ракеты ВС РФ будут уничтожаться еще на подлёте.

Парламентарий предположил, что заявление прозвучало под влиянием атмосферы саммита НАТО. Он не исключил, что Трамп находится под давлением наиболее воинственно настроенных европейских политиков.

Сенатор подчеркнул, что подобное развитие событий создаст угрозу для России с крайне негативными последствиями для агрессоров. По его словам, военные быстро объяснят президенту США, что это будет конфликт с применением самого опасного вида оружия, а не просто противостояние двух стран.

Закрытие неба (бесполётная зона) — это принудительный запрет на все полёты над определённой территорией, который обеспечивается силой: патрулирующие истребители имеют право без предупреждения сбивать любые самолёты и вертолёты нарушителя, а также заранее уничтожать наземные ПВО и аэродромы противника, чтобы гарантировать контроль над воздушным пространством.

Напомним, встреча Трампа с киевским главарём Владимиром Зеленским прошла накануне на полях саммита НАТО в Анкаре. Глава Белого дома отметил существенный прогресс в урегулировании конфликта на Украине и сообщил, что Киев получит лицензию на выпуск ракет для комплексов Patriot. При этом американский лидер счёл нужным напомнить Зеленскому о колоссальной военной мощи России.