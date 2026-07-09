Иран заявил об ударе по командному центру США на Ближнем Востоке

Иран нанёс ракетный удар по одному из американских военных объектов на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По данным иранской стороны, в ходе атаки были запущены десять баллистических ракет. Под удар, как утверждает КСИР, попали командно-контрольный центр США в регионе и авиабаза Аль-Азрак в Иордании. В Тегеране также пригрозили новыми ударами по американским базам на Ближнем Востоке, если США продолжат атаковать иранскую территорию.