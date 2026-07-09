Иран заявил об ударе по командному центру США на Ближнем Востоке
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Иран нанёс ракетный удар по одному из американских военных объектов на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По данным иранской стороны, в ходе атаки были запущены десять баллистических ракет. Под удар, как утверждает КСИР, попали командно-контрольный центр США в регионе и авиабаза Аль-Азрак в Иордании. В Тегеране также пригрозили новыми ударами по американским базам на Ближнем Востоке, если США продолжат атаковать иранскую территорию.
Ранее американские военные сообщили о завершении новой серии ударов по Ирану. Под атакой оказались около 90 целей: системы ПВО, объекты берегового наблюдения, склады ракетного вооружения и беспилотников, военно-морская инфраструктура и элементы военной логистики. После этих действий иранское военное руководство заявило о подготовке «мощного ответа» на удары США.
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