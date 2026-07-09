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Регион
9 июля, 14:51

Иран заявил об ударе по командному центру США на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Иран нанёс ракетный удар по одному из американских военных объектов на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По данным иранской стороны, в ходе атаки были запущены десять баллистических ракет. Под удар, как утверждает КСИР, попали командно-контрольный центр США в регионе и авиабаза Аль-Азрак в Иордании. В Тегеране также пригрозили новыми ударами по американским базам на Ближнем Востоке, если США продолжат атаковать иранскую территорию.

США точечными ударами пытаются отыграться за поражение от Ирана, считает эксперт
США точечными ударами пытаются отыграться за поражение от Ирана, считает эксперт

Ранее американские военные сообщили о завершении новой серии ударов по Ирану. Под атакой оказались около 90 целей: системы ПВО, объекты берегового наблюдения, склады ракетного вооружения и беспилотников, военно-морская инфраструктура и элементы военной логистики. После этих действий иранское военное руководство заявило о подготовке «мощного ответа» на удары США.

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Николь Вербер
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