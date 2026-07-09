Пашинян заявил о необходимости решить вопрос анклавов с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос спорных анклавов нельзя исключать из процесса урегулирования отношений с Азербайджаном. Ранее в Баку заверили, что все территориальные вопросы будут решены в рамках делимитации границ.

«Что касается темы анклавов/эксклавов…, то мы должны решить все оставшиеся вопросы. Напомню, что мы также заинтересованы в этом, поскольку село Арцвашен в эксклавном статусе находится под контролем Азербайджана. Это суверенная территория Армении, согласно принципам Алма-Атинской декларации», — сказал Пашинян на брифинге.

По его словам, отказываться от обсуждения нельзя. Спорный вопрос должен быть урегулирован на основе указанного документа и карт, взятых за основу.

Премьер обозначил два возможных пути. Первый допускает, что подобные территории де-юре останутся в составе той страны, которой принадлежат.

Второй сценарий предполагает соразмерный обмен участками вдоль границы или в конкретной местности. «Такие процедуры также существуют. Вопрос нужно решать в рамках армянского законодательства и Конституции», – заявил руководитель кабмина.

Он также обратил внимание на один нюанс. На картах, изображенных на банкнотах и в паспортах Азербайджана, Арцвашен указан как анклав. Пашинян узнал об этом примерно полтора месяца назад.

«Думаю, мы должны проявить зеркальный подход. Это исходит из договора, который не только парафирован, но и одобрен гражданами путем выборов», – добавил он. Главное сейчас, по его мнению, это логика мирного соглашения, а не захвата территории.

Напомним, ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Армения и Азербайджан делимитировали около 13 километров границы, работа продолжается с севера на юг, согласованы нормативные акты для комиссий. Он отметил, что также планируется урегулировать вопросы эксклавных сёл, но сроки пока не называются.