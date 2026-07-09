Суд не стал продлевать арест главреду Telegram-канала «Сапа» Джикаевой

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил просьбу следователя и не стал рассматривать вопрос о продлении содержания под стражей главного редактора телеграм-канала «Сапа» Алины Джикаевой.

Служители Фемиды вынесли решение по ходатайству представителя следствия. Тот попросил отозвать своё же прошение о заключении фигурантки дела под стражу. «Ходатайство следователя удовлетворить», — огласила вердикт судья.

В начале июня меру пресечения журналистке пролонгировали до 12 июля. Сейчас в этом отпала необходимость. Судья уточнила, что отказ от рассмотрения связан именно с отзывом документа от следователя.

Остаётся вопрос, выйдет ли обвиняемая на свободу. Один из её адвокатов в беседе с ТАСС пояснил: 12 июля истекает текущий срок заключения. Если его не продлят, Джикаеву отпустят под подписку о невыезде.

Главный редактор канала «Сапа» фигурирует в деле о передаче денег сотруднику МВД. По версии следствия, она платила за служебные сведения. Свою причастность к этому фигурантка подтвердила.

Материалы расследования уже готовы. Сейчас сторона защиты знакомится с ними. Согласно деталям дела, с июля 2020 года оперативный дежурный из Махачкалы Шамсутдин Шамсутдинов, сливал журналистке внутреннюю информацию о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии. В сводках содержались персональные данные граждан.

За пять лет за такую «услугу» полицейский получил 285 тысяч рублей. Сам он находится под домашним арестом и дал признательные показания. Джикаева же изначально отрицала всё на допросах, однако позже изменила свою позицию.