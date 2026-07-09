Буланов назначен главным арбитром матча «Зенит» – «Спартак» в Суперкубке России

Матч за Олимпбет — Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» доверили судить Евгению Буланову. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Помогать главному арбитру будут Дмитрий Сафьян и Александр Богданов. Роль резервного судьи отвели Андрею Прокопову. За видеоповторы будет отвечать Сергей Карасев, а его ассистентом станет Антон Фролов.

Игра запланирована на 18 июля в Нижнем Новгороде. «Зенит» вышел на этот матч как действующий чемпион страны, а «Спартак» — как победитель Кубка России.

По числу завоёванных трофеев рекорд турнира принадлежит петербуржцам — у них девять титулов. В 2025 году Суперкубок взял московский ЦСКА, одолевший «Краснодар» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что перед стартовым свистком Суперкубка России гимн страны исполнит академический хор Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского. Об этом также сообщали в РФС. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени и откроет новый футбольный сезон в России — сам чемпионат страны стартует 24 июля.