Иран вновь сотрясают взрывы — под ударом Конарак, Бушер и Чогадак

Агентство Mehr передает сообщения о взрывах сразу в нескольких регионах Ирана. Эпицентрами стали портовый Конарак на юго-востоке, а также Бушер и Чогадак на юго-западе.

Всего очевидцы сообщают о пяти взрывах. Власти пока не комментируют масштаб происшествия, данных о жертвах и разрушениях не поступало.