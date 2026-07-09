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9 июля, 18:35

Иран вновь сотрясают взрывы — под ударом Конарак, Бушер и Чогадак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Агентство Mehr передает сообщения о взрывах сразу в нескольких регионах Ирана. Эпицентрами стали портовый Конарак на юго-востоке, а также Бушер и Чогадак на юго-западе.

Всего очевидцы сообщают о пяти взрывах. Власти пока не комментируют масштаб происшествия, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

США ударили по железнодорожному мосту, по которому Россия возит грузы в Иран
США ударили по железнодорожному мосту, по которому Россия возит грузы в Иран

Ранее американские военные сообщили о завершении новой серии ударов по Ирану. Под атакой оказались около 90 целей: системы ПВО, объекты берегового наблюдения, склады ракетного вооружения и беспилотников, военно-морская инфраструктура и элементы военной логистики. После этих действий иранское военное руководство заявило о подготовке «мощного ответа» на удары США.

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Наталья Демьянова
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