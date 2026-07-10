Имбирь, браслет и взгляд вдаль: Невролог объяснила, как обмануть мозг и избежать укачивания в поездке

Укачивание во время поездок и полётов возникает не из-за «слабости организма», а из-за конфликта сигналов, которые поступают в мозг от разных органов чувств. Об этом Life.ru рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Почему у одних возникает укачивание, а у других нет?

Укачивание — результат несоответствия сигналов от органов чувств к мозгу. Вестибулярный аппарат (полукружные каналы во внутреннем ухе) фиксирует ускорение и повороты. Глаза видят неподвижный салон транспорта, а проприоцепторы (датчики положения в мышцах и суставах) ощущают тряску. Мозг интерпретирует это как яд или отравление, активируя рвотный центр в стволе мозга.

«Чувствительность различается из-за генетики (вариации генов, регулирующих нейротрансмиттеры вроде серотонина), плотности рецепторов в полукружных каналах и зрелости нервных связей. У 25–30% людей это выражено сильно», — отметила эксперт.

Факторы риска

Гормональные колебания (беременность, менструация).

Усталость, голод, переедание или сильные запахи (активируют блуждающий нерв).

Плохая вентиляция, жара, чтение или экраны (глаза фокусируются на неподвижном).

Миопия, индивидуальная гиперчувствительность вестибулярного аппарата.

Стресс усиливает симпатическую активацию.

Согласно неврологу, у детей вестибулярная система незрелая: полукружные каналы развиваются до 10–12 лет, мозг хуже интегрирует сигналы. С возрастом (после 20–25 лет) нервные связи крепнут, адаптация растёт. У пожилых укачивание происходит реже из-за сниженной чувствительности рецепторов, но может вернуться при неврологических болезнях (вертиго).

Профилактика и лечение

Немедикаментозные: Сидеть впереди, смотреть вдаль на горизонт (синхронизирует глаза с вестибуляркой).

Открытое окно, свежий воздух. Избегать еды за 2 часа до поездки.

Акупрессурные браслеты (на точку P6 — внутренний шиловидный отросток предплечья), имбирный чай (200-500 мг экстракта за 30 мин).

Тренировки: постепенные поездки с фиксацией взгляда на движущемся объекте.

Медикаментозные (по назначению врача): Дименгидринат (50-100 мг за 30 мин, блокирует H1-рецепторы).

Скополамин (пластырь за ухо, антихолинергическое).

Ондансетрон (4-8 мг, для рвоты, серотониновый антагонист).

Для детей — цетиризин или препараты на основе дименгидрината.

Регулярное укачивание не вызывает хронических болезней — это временный дискомфорт. Нет данных о дегенерации вестибулярки или риске деменции. Однако частые эпизоды могут усугублять тревогу или избегание поездок, снижая качество жизни. Как подчёркивает собеседница Life.ru, если симптомы нарастают, нужно исключить мигрень или воспаление внутреннего уха, поражающее вестибулярный аппарат и улитку, и приводящее к головокружению, нарушению равновесия и снижению слуха.

«Начните с немедикаментозных мер — они безопасны и эффективны в 60–70% случаев», — заключила Чудинская.

Тем временем, учёные из Гарварда нашли возможную связь между профессией и риском болезни Альцгеймера. Исследование показало, что таксисты и водители скорой помощи реже страдают этим заболеванием, чем представители других профессий. Причина может быть в постоянной нагрузке на участки мозга, отвечающие за память и ориентацию в пространстве. Водители такси и скорой помощи часто запоминают маршруты, анализируют окружающую обстановку и находят пути в меняющихся условиях.