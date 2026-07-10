СК подтвердил обнаружение тела второго пропавшего в Приангарье на сплаве

В Иркутской области нашли тело второго мужчины, пропавшего во время сплава 3 июля. Об этом сообщил СК России.

Тело обнаружили вечером в селе Баклаши Шелеховского района на берегу реки Иркут. Проведена процедура опознания. Назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.

Напомним, в группе было 172 человека. Во время привала четырёхлетнего мальчика унесло течением. Двое мужчин бросились его спасать, но их также унесло.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор сплава задержан.

Ранее в Магаданской области началась поисково-спасательная операция после того, как группа из пяти туристов, осуществлявшая сплав по рекам Иганджа и Армань, не вышла к месту завершения маршрута в установленный срок. К предполагаемому месту нахождения группы направлены спасатели и специалист по беспилотной авиации, а ход операции взят на личный контроль прокурором региона.