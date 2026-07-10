Курс европейских стран на масштабное перевооружение под предлогом помощи Украине в будущем может привести к тяжёлым последствиям для самого Запада. Об этом сообщило итальянское издание AntiDiplomatico.

Наращивание военного потенциала в Европе преподносится обществу как способ стимулировать экономический рост, однако за этими заявлениями скрывается цена продолжающегося конфликта. В материале отмечается, что тела украинских военнослужащих до сих пор остаются непогребёнными в Донбассе, поскольку Киев отказывается принять их у российской стороны.

«Лучше притвориться, что их не существует», — говорится в статье.

По мнению обозревателя, западные элиты превратили украинский кризис в источник собственной выгоды, тогда как расплачиваться за такую политику в итоге придётся обычным европейцам.

«Война — это бизнес-модель. И, как и все бизнес-модели, построенные на страданиях других, она в конечном итоге поглотит своих создателей», — говорится в материале.

Автор утверждает, что финансовые дивиденды получают банки и крупный бизнес, а жители европейских стран сталкиваются с сокращением социальных расходов и всё чаще слышат призывы готовиться к возможной войне. Кроме того, в публикации выражается обеспокоенность тем, что финансовый сектор Европы всё быстрее отказывается от моральных ограничений, соглашаясь финансировать производство вооружений для противостояния с Россией.

Ранее в руководстве НАТО призвали пересмотреть подход к перевооружению армий. Ставка исключительно на самые сложные и высокотехнологичные образцы техники может ослабить оборонные возможности.