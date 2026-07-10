Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил, что Владимир Зеленский якобы мог одобрить взрыв в Монако, при котором, по данным СМИ, пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев. Свои слова он объяснил информацией от источников в Киеве.

В интервью RT Телиженко утверждал, что «приказы были отданы администрацией режима Зеленского», а сам Зеленский, по его версии, дал «зелёный свет» произошедшему. Официального подтверждения этих слов нет.

Взрыв в Монако произошёл вечером 29 июня. Среди пострадавших был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо ранее сообщил, что случившееся не квалифицируют как теракт.

Французская газета Le Figaro писала, что следствие рассматривает версию о возможной причастности СБУ. По данным издания, взрыв мог быть не попыткой убийства, а предупреждением для бизнесмена. Позже дело получило продолжение на Украине. Под Киевом нашли тело 39-летней Анастасии Березовской, которую называли подозреваемой по делу о покушении на Ермолаева в Монако. Украинские правоохранители сообщили о задержании двух подозреваемых в её убийстве. Речь идёт о сотруднике ГУР Украины Владиславе Реуте и бывшем правоохранителе Виталии Жиковиче.

Суд в Киеве отправил обоих под стражу. Расследование взрыва в Монако и обстоятельств смерти Березовской продолжается.