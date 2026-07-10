Россиянка отсудила у МВД почти 300 тысяч рублей за ошибку в паспорте

Жительница Приморья взыскала с МВД почти 300 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте. Приморский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Проблема обнаружилась за рубежом, когда женщина проходила пограничный контроль. В её заграничном паспорте нашли техническую ошибку в машиночитаемой строке.

Из-за этого документ аннулировали, а саму россиянку поместили в камеру временного содержания. Её несовершеннолетнего сына, как сообщили в суде, за отдельную плату сопроводили в отель.

Женщина в течение дня пыталась решить проблему: связывалась с посольством России в Таиланде, миграционным отделом и туристической фирмой, чтобы организовать сопровождение ребёнка. Позже она вместе с сыном вернулась в Россию за свой счёт.

Суд взыскал в её пользу с РФ в лице МВД 234 438 рублей убытков, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, 6 тысяч рублей расходов на юриста и 8033 рубля госпошлины. Общая сумма составила 298 471 рубль.

Представитель ответчика пытался оспорить решение и просил снизить компенсацию морального вреда. В жалобе также указывалось, что полиции изготовили новый паспорт и возместили расходы на несостоявшийся отдых. Однако судебная коллегия не нашла оснований для снижения суммы. Решение о выплате почти 300 тысяч рублей осталось в силе.