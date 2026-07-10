Песков посоветовал спросить у США о давлении на Киев

Дмитрий Песков заявил, что вопрос о готовности США давить на Киев из-за ударов по российской инфраструктуре нужно адресовать Белому дому.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о публикации Reuters. В ней утверждалось, что президент России Владимир Путин не будет вести переговоры, пока продолжаются удары по российской инфраструктуре, а при необходимости готов к эскалации конфликта.

Журналисты спросили Пескова, можно ли считать несостоявшийся разговор Путина с Дональдом Трампом косвенным подтверждением этой позиции. Также речь шла о том, идут ли контакты с США по подготовке возможного звонка.

Отдельно Пескова спросили, готова ли администрация США оказать давление на Украину, чтобы такие удары прекратились.

«Этот вопрос вам нужно адресовать Белому дому — готова ли администрация США организовать давление на киевский режим», — сказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков назвал заблуждением позицию Вашингтона о том, будто эскалация и военное давление на РФ способны ускорить мирное урегулирование. Поводом для комментария стали слова президента США Дональда Трампа, который назвал удары по российской инфраструктуре шагом, якобы помогающим завершить боевые действия.