Песков посоветовал спросить у США о давлении на Киев
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Дмитрий Песков заявил, что вопрос о готовности США давить на Киев из-за ударов по российской инфраструктуре нужно адресовать Белому дому.
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о публикации Reuters. В ней утверждалось, что президент России Владимир Путин не будет вести переговоры, пока продолжаются удары по российской инфраструктуре, а при необходимости готов к эскалации конфликта.
Журналисты спросили Пескова, можно ли считать несостоявшийся разговор Путина с Дональдом Трампом косвенным подтверждением этой позиции. Также речь шла о том, идут ли контакты с США по подготовке возможного звонка.
Отдельно Пескова спросили, готова ли администрация США оказать давление на Украину, чтобы такие удары прекратились.
«Этот вопрос вам нужно адресовать Белому дому — готова ли администрация США организовать давление на киевский режим», — сказал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков назвал заблуждением позицию Вашингтона о том, будто эскалация и военное давление на РФ способны ускорить мирное урегулирование. Поводом для комментария стали слова президента США Дональда Трампа, который назвал удары по российской инфраструктуре шагом, якобы помогающим завершить боевые действия.
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