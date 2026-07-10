Главред «Сапы» на свободе: Следователь сам отозвал ходатайство об аресте Джикаевой

Напомним, ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд удовлетворил просьбу следователя и не стал рассматривать вопрос о продлении её ареста. Представитель следствия попросил отозвать собственное ходатайство о содержании под стражей, и судья согласилась с этим. До этого меру пресечения продлевали до 12 июля, но необходимость в ней отпала. По словам адвоката журналиста, расследование дела уже закончено. Джикаева частично признала вину. Она подтвердила, что с 2020 по 2025 год переводила сотруднику полиции по 5–10 тысяч рублей за информацию о происшествиях, которую затем публиковала в своём канале. Всего за пять лет, по данным защиты, она перечислила около 290 тысяч рублей.