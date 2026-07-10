Главред «Сапы» на свободе: Следователь сам отозвал ходатайство об аресте Джикаевой
Главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву выпустили из СИЗО
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева покинула СИЗО. Об этом РИА «Новости» рассказал её адвокат Нвер Гаспарян.
«Следователь освободил Алину Джикаеву из-под стражи, вчера вечером она вышла из СИЗО», — сказал собеседник агентства.
Задержали Джикаеву в середине апреля. Следствие считает, что в Москве она за плату получала сведения о происшествиях и обстановке в Дагестане и Северной Осетии, в том числе персональные данные людей.
Напомним, ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд удовлетворил просьбу следователя и не стал рассматривать вопрос о продлении её ареста. Представитель следствия попросил отозвать собственное ходатайство о содержании под стражей, и судья согласилась с этим. До этого меру пресечения продлевали до 12 июля, но необходимость в ней отпала. По словам адвоката журналиста, расследование дела уже закончено. Джикаева частично признала вину. Она подтвердила, что с 2020 по 2025 год переводила сотруднику полиции по 5–10 тысяч рублей за информацию о происшествиях, которую затем публиковала в своём канале. Всего за пять лет, по данным защиты, она перечислила около 290 тысяч рублей.
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