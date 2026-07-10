Экс-главе «Торпедо» Скородумову запросили 2,5 года колонии за подкуп судей

Государственный обвинитель запросил для бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова два с половиной года колонии общего режима. Информацию об этом РИА «Новости» предоставили в Симоновском суде столицы, где рассматривается уголовное дело.

Напомним, что лично Скородумову инкриминируется семь фактов оказания противоправного воздействия на официальные итоги соревнований. Общее же количество выявленных следствием преступных действий по всему делу достигло 20. По версии обвинения, за желаемый результат встречи арбитрам предлагали суммы в диапазоне от 1 до 3 миллионов рублей. Также в материалах фигурируют отдельные расценки за конкретные судейские решения по ходу игры, в частности за назначение одиннадцатиметрового удара или удаление футболиста из противоположной команды.