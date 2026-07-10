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Регион
10 июля, 11:36

Экс-главе «Торпедо» Скородумову запросили 2,5 года колонии за подкуп судей

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Государственный обвинитель запросил для бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова два с половиной года колонии общего режима. Информацию об этом РИА «Новости» предоставили в Симоновском суде столицы, где рассматривается уголовное дело.

Представитель надзорного ведомства в ходе прений сторон также потребовал наложить на подсудимого запрет заниматься спортивной деятельностью сроком на три года.

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Напомним, что лично Скородумову инкриминируется семь фактов оказания противоправного воздействия на официальные итоги соревнований. Общее же количество выявленных следствием преступных действий по всему делу достигло 20. По версии обвинения, за желаемый результат встречи арбитрам предлагали суммы в диапазоне от 1 до 3 миллионов рублей. Также в материалах фигурируют отдельные расценки за конкретные судейские решения по ходу игры, в частности за назначение одиннадцатиметрового удара или удаление футболиста из противоположной команды.

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Юлия Сафиулина
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