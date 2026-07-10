В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за грозы 11 июля

В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Как сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга, неблагоприятные погодные условия ожидаются 11 июля с 6:00 до 21:00.

В этот период в городе прогнозируют грозы, жителей просят соблюдать осторожность.

В Москве также сложная метеоситуация начнёт развиваться с вечера 10 июля. По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются дожди, ливни, грозы и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохранится до 12 июля включительно. За эти дни в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков за июль.

Городские службы уже переведены в усиленный режим. Специалисты будут следить за ситуацией, устранять последствия ливней и обеспечивать безопасность жителей.

Москвичей и петербуржцев призывают быть внимательными во время непогоды, по возможности избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, которые могут представлять опасность при сильном ветре.