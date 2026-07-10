«Это фактическая ошибка»: Самый «душный» фанат сборной Норвегии отказался от «викингской гребли»

Необычный спор разгорелся среди болельщиков сборной Норвегии на чемпионате мира по футболу. Один из фанатов команды заявил, что не будет участвовать в знаменитой «викингской гребле» — ритуале, который стал одним из главных символов норвежской поддержки на турнире, сообщает Sky Sports.

Традиция заключается в том, что болельщики синхронно двигают руками, имитируя греблю на корабле, под ритм барабанов. Такой жест давно стал популярным среди фанатов северных сборных и ассоциируется с образом викингов. Однако Эмиль Лаппен отказался повторять этот ритуал, заявив, что считает его современной футбольной традицией, чем частью настоящей истории Норвегии.

По словам фаната, у подобного образа нет надёжных исторических подтверждений. Древние скандинавы действительно были известны как мореплаватели и совершали походы на кораблях, но свидетельств того, что они использовали массовую синхронную «греблю» как ритуал поддержки или боевой жест, не существует.

Лаппен считает, что современная «викингская гребля» — это красивый символ, созданный уже в наше время. При этом он подчеркнул, что поддерживает сборную Норвегии, но не хочет участвовать в том, что считает исторически неточным образом прошлого.

«Они могут выигрывать всё, что хотят, но я не буду грести», — заявил болельщик.

Несмотря на критику, ритуал остаётся одним из самых узнаваемых элементов фанатской культуры чемпионата мира. Он помогает создавать атмосферу единства на трибунах и стал неотъемлемой частью образа норвежской команды на турнире.