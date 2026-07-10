«Это фактическая ошибка»: Самый «душный» фанат сборной Норвегии отказался от «викингской гребли»
Фанат Норвегии отказался выполнять знаменитую «викингскую греблю» на ЧМ-2026
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Estados Unidos
Необычный спор разгорелся среди болельщиков сборной Норвегии на чемпионате мира по футболу. Один из фанатов команды заявил, что не будет участвовать в знаменитой «викингской гребле» — ритуале, который стал одним из главных символов норвежской поддержки на турнире, сообщает Sky Sports.
Традиция заключается в том, что болельщики синхронно двигают руками, имитируя греблю на корабле, под ритм барабанов. Такой жест давно стал популярным среди фанатов северных сборных и ассоциируется с образом викингов. Однако Эмиль Лаппен отказался повторять этот ритуал, заявив, что считает его современной футбольной традицией, чем частью настоящей истории Норвегии.
По словам фаната, у подобного образа нет надёжных исторических подтверждений. Древние скандинавы действительно были известны как мореплаватели и совершали походы на кораблях, но свидетельств того, что они использовали массовую синхронную «греблю» как ритуал поддержки или боевой жест, не существует.
Лаппен считает, что современная «викингская гребля» — это красивый символ, созданный уже в наше время. При этом он подчеркнул, что поддерживает сборную Норвегии, но не хочет участвовать в том, что считает исторически неточным образом прошлого.
«Они могут выигрывать всё, что хотят, но я не буду грести», — заявил болельщик.
Несмотря на критику, ритуал остаётся одним из самых узнаваемых элементов фанатской культуры чемпионата мира. Он помогает создавать атмосферу единства на трибунах и стал неотъемлемой частью образа норвежской команды на турнире.
Тем временем «викингская гребля» вокруг сборной Норвегии стала настолько популярной, что добралась даже до Google. При поиске имени Эрлинга Холанда пользователи могли увидеть специальную анимацию с отсылкой к знаменитому празднованию команды. Кстати, популярность форварда тоже вышла далеко за пределы футбола. Даже производители сувениров начали выпускать необычную продукцию с образом нападающего — например, жуткие зубастые игрушки с его лицом, которые быстро стали вирусными в соцсетях.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.