УФАС проверяет случаи резкого повышения цен на малых АЗС в Воронежской области

Управление ФАС по Воронежской области проводит проверку случаев резкого повышения цен на отдельных малых АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Случаи резкого повышения цены на отдельных малых АЗС уже изучаются коллегами из УФАС. Сейчас не время зарабатывать на горючем», — написал он в «Максе».

По данным ежедневного мониторинга, обеспеченность воронежских АЗС топливом в среднем составляет около 50%, дизельное топливо есть почти на 70% станций. Приоритетом остаётся доступность топлива для жителей всех районов области, включая самые отдалённые, а также для экстренных служб, предприятий жизнеобеспечения и агропромышленного комплекса.

Тем временем власти Ростовской области ввели временные ограничения на продажу топлива для частных автовладельцев. С 10 июля на одну легковую машину разрешено приобретать не более 30 литров бензина. Аналогичные меры приняли и в Кировской области. Там с 11 июля на АЗС действует система заправки по чётным и нечётным числам месяца в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Для соблюдения порядка на заправках дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.