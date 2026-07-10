Нидерланды достигли предела своих возможностей по оказанию прямой военной помощи Украине, фактически «отдав всё». Об этом заявили в посольстве России в Гааге, комментируя итоги саммита НАТО в Анкаре, пишет РИА «Новости».

Глава минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус на полях саммита признала, что Гаага исчерпала ресурсы для прямой военной поддержки Киева и теперь будет призывать другие страны помогать Украине. В российской дипмиссии отметили, что беспрецедентные военные расходы имеют серьёзные последствия для королевства: миллиарды евро из бюджета уходили на поддержку конфликта, превращаясь в инструмент финансирования войны.

«Даже на официальном уровне в ходе саммита в Анкаре королевство было вынуждено признать, что достигло предела своих возможностей по оказанию прямой военной помощи Украине. Если простыми словами: «отдали всё, ничего не осталось, а что имеем — нужно самим», — сказали в посольстве.

По данным минобороны Нидерландов, за 2025 год военная помощь Украине составила более 5 миллиардов евро. С начала 2022 года правительство страны зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Незалежной.