Лучезарная улыбка и черновик: Как заставить приятеля вернуть долг и не почувствовать себя коллектором

Просьба вернуть долг нередко вызывает чувство неловкости и становится причиной конфликтов. Однако напоминание о деньгах не обязательно должно звучать как ультиматум — многое зависит от выбранного тона и готовности обсуждать ситуацию спокойно. О том, как вернуть средства и при этом не чувствовать себя коллектором, Life.ru рассказал психолог Александр Кичаев.

Напоминание о долге — это как визит к стоматологу: неприятно, но неизбежно. Вы же не кровожадный коллектор, а просто человек, который хочет вернуть свои кровные. Главное — не забыть лучезарную улыбку и дать собеседнику время на раздумья, как будто вы обсуждаете новый рецепт пиццы, а не денежный вопрос. Александр Кичаев Психолог

Выбор формата

Для друзей и родственников подойдёт обычный разговор или сообщение в стиле «Привет, не забыл про тот долг?» или «По глазам вижу, что хочешь вернуть долг!». Если тема вызывает неловкость, эксперт советует начать с переписки: так человек сможет собраться с мыслями и понять, что вы не пришли требовать оплату в виде последнего куска пиццы. При напряжённых отношениях можно использовать нейтральный тон — как будто вы говорите о погоде: холодно, но без эмоций. Например: «Напомни, какое сейчас число?» — и дальше перейти к срокам возврата.

Кичаев привёл несколько вариантов, которые помогут напомнить о деньгах без лишнего давления. Если отношения остаются тёплыми, можно связать разговор со своими планами: «Привет! Решил купить подарок на день рождения жене и вспомнил про 10 тысяч, которые ты у меня одолжил. Был бы признателен, если бы получил свой долг к этой дате». Другой вариант — сообщить, что деньги нужны для покупки нового гаджета, и предложить собеседнику самому назвать удобный срок возврата, если сейчас сделать это сложно.

Если оговорённый срок уже прошёл, психолог советует не начинать с претензий, а уточнить договорённости. Например: «Слушай, кажется, мы договаривались до конца месяца? Если я что-то перепутал — скажи. Если нет, напомни, когда тебе удобнее перевести мой долг?» Или: «Напомни, пожалуйста, на какой срок мы договаривались? Просто хочу зафиксировать у себя, чтобы не забыть».

Когда человек испытывает финансовые трудности, специалист рекомендует предложить более гибкий вариант. По его словам, можно договориться о возврате суммы по частям или обсудить другой способ закрыть обязательство. В качестве примера он привёл фразы: «Если сейчас сложно отдать всю сумму, можем разбить на части» или «Мне в целом ок, если вернёшь по частям. Скажи, какой график тебе комфортен, я подстроюсь».

Если же мягкие напоминания не помогают, собеседник Life.ru считает уместным перейти к прямому разговору без давления: «Я не хочу давить, но мне правда нужна эта сумма. Давай договоримся о конкретной дате, когда ты сможешь вернуть. Если есть сложности — расскажи, подумаем вместе».

Практические приёмы, чтобы не поссориться

«Начните с нейтрального контакта. Сначала обычное «Как дела?» и пара строк про погоду, потом аккуратно переходите к теме, как будто это разговор о фильме, который вы смотрели. Не обвиняйте. Избегайте фраз вроде «ты до сих пор не вернул» или «я тебе столько раз напоминал». Лучше скажите: «Я переживаю, что мы не закрыли этот вопрос» или «мне важно понять, когда ждать», — отметил эксперт.

Дайте выбор. Предложите варианты: частями, услугой или вещами (если это уместно). Это покажет, что вы готовы к диалогу, а не к конфронтации. Фиксируйте договорённости в переписке. Если договорились о дате или сумме платежа, напишите: «Ок, договорились: 5000 рублей до 20-го числа. Спасибо, что прояснил». Не делайте публичных намёков. Не шутите про долг при общих друзьях и не оставляйте намёков в соцсетях. Это может задеть и испортить отношения.

Что делать, если человек избегает разговора: Одно спокойное напоминание с чётким вопросом: «Скажи, пожалуйста, когда сможешь вернуть? Если сейчас совсем тяжело, давай придумаем план». Дайте небольшой срок и обозначьте, что дальше вы будете считать вопрос открытым: «Если до пятницы не получится, давай обсудим рассрочку». Если и это не помогает, лучше временно отстраниться от темы и не превращать общение в «выбивание» долга. При крупных суммах и наличии доказательств можно проконсультироваться с юристом.

«Напомните себе: вы не требуете чужого, а просите вернуть своё. Вы уже помогли, дав в долг. Теперь вы защищаете свои интересы, и это нормально. Если эмоции сильные, напишите черновик сообщения, отложите на час и перечитайте: скорее всего, получится убрать лишнюю резкость», — заключил специалист.

Ранее адвокат сообщила, что банкротство не освобождает от всех долгов. Часть обязательств остаётся даже после завершения процедуры. Не списываются алименты, коммунальные платежи, аренда, налоги, штрафы ГИБДД и услуги связи. Также сохраняются долги по возмещению вреда жизни и здоровью, например, после ДТП. Бывшим ИП не спишут задолженность по зарплате и выходным пособиям сотрудникам.