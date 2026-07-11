Аналитик Риттер заявил о последствиях для Буданова* после протестов во Львове

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что протесты против мобилизации на Украине могут иметь серьёзные последствия для руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*. Об этом он написал в соцсети X, комментируя пост чиновника.

«Подожди, пока они тебя поймают. Вспомни Муссолини. Вспомни Каддафи. Это будет некрасиво. Но так бывает всегда», — пишет Риттер.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.