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11 июля, 05:10

Аналитик Риттер заявил о последствиях для Буданова* после протестов во Львове

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что протесты против мобилизации на Украине могут иметь серьёзные последствия для руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*. Об этом он написал в соцсети X, комментируя пост чиновника.

«Подожди, пока они тебя поймают. Вспомни Муссолини. Вспомни Каддафи. Это будет некрасиво. Но так бывает всегда», — пишет Риттер.

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Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Львове после того, как сотрудники территориального центра комплектования жестоко избили молодого человека. На стихийную акцию протеста вышли сотни горожан. События развернулись в Сихове, самом крупном жилом массиве на юго-востоке города. Ранее СБУ совместно с полицией задержала ещё четверых участников протестов. Среди задержанных оказались двое действующих военнослужащих.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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