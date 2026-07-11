В Кызыле началось прощание с утонувшими в Енисее девочками

В столице Тывы начались церемонии прощания с двумя девочками, тела которых ранее обнаружили на берегу Енисея. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Прощание с первой девочкой <...> началось с 7:30 (03:30 мск — прим. ТАСС). <…> Прощание со второй <...> начинается с 9:40 (05:40 мск)», — говорится в сообщении.

Гибель девочек вызвала широкий общественный резонанс и активно обсуждалась в социальных сетях. Глава Тывы Владислав Ховалыг обратился к жителям республики с призывом отказаться от взаимных обвинений и поисков виновных в интернете. Он попросил земляков достойно проводить погибших и проявить уважение к их памяти.