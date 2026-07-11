Бачевск наш! Минобороны показало кадры зачистки и установления контроля
Минобороны РФ опубликовало видео взятия под контроль села Бачевск
Установление контроля над Бачевском. Обложка © Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало кадры из населённого пункта Бачевск в Сумской области. На видео запечатлены действия российских военнослужащих.
Установление контроля над Бачевском. Видео © Минобороны России
На кадрах показано продвижение военнослужащих и обстановка в районе населённого пункта после его перехода под контроль российских сил. Минобороны России сообщило о проведённых действиях в Бачевске, расположенном в Сумской области.
Ранее сообщалось о серии ударов по объектам военной инфраструктуры на территории Украины с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников. Под удар, по имеющимся данным, попали промышленные предприятия Киева и портовая инфраструктура Одессы.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.