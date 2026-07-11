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11 июля, 10:59

Бачевск наш! Минобороны показало кадры зачистки и установления контроля

Минобороны РФ опубликовало видео взятия под контроль села Бачевск

Установление контроля над Бачевском. Обложка © Минобороны России

Установление контроля над Бачевском. Обложка © Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры из населённого пункта Бачевск в Сумской области. На видео запечатлены действия российских военнослужащих.

Установление контроля над Бачевском. Видео © Минобороны России

На кадрах показано продвижение военнослужащих и обстановка в районе населённого пункта после его перехода под контроль российских сил. Минобороны России сообщило о проведённых действиях в Бачевске, расположенном в Сумской области.

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Милена Скрипальщикова
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