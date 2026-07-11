Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к смене власти на Украине. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети после заявления бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который перечислил преступления, связанные с режимом Владимира Зеленского, включая убийство бизнесмена Вадима Ермолаева.

Филиппо отметил, что Шевченко раскрыл «преступные и мафиозные методы» киевского режима, который Запад продолжает финансировать и вооружать. Он указал, что часть этих средств оседает в карманах «проевропейской мафии».

«Это та преступная мафия, которую мы массово финансируем и вооружаем. Почему? Потому что часть этих денег оказывается здесь, обогащая проевропейскую мафию, которая дергает за ниточки. Это безумие должно прекратиться, и этих людей нужно сместить!» — написал политик.

Напомним, в конце июня бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и сын пострадали при взрыве в Монако: начинённый взрывчаткой рюкзак оставила у их двери 30-летняя украинка. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ответственность за теракт в Монако лежит на Владимире Зеленском, которого он обвинил в переходе красной черты и совершении кровавых нападений у берегов Европы. Политик также выразил мнение, что ЕС давно должен был прекратить финансирование и поставки оружия Киеву, поскольку именно попустительство Запада привело к совершению терактов на территории Евросоюза.