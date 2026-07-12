Женщину освободили после 55 лет рабства, её родных ищут по всей Бразилии

В Бразилии 62-летняя женщина была освобождена из рабства после 55 лет жизни в полной изоляции, практически без контактов с внешним миром. С семи лет она работала в доме на северо-востоке страны, сначала обслуживая пенсионеров, затем юриста, государственного служащего и ветеринара.

Рабочий день рабыни начинался в 4:30 утра и включал приготовление завтрака и сопровождение детей на учебу. Жертва никогда не училась читать и писать, не имела банковских счетов и друзей, все социальные контакты ограничивались членами семей, на которых она работала. Она потеряла следы своих родственников, которых теперь ищут власти.

«Она жила в некоем подобии тюрьмы», — заявил прокурор, занимающийся борьбой с домашним рабством.

Семья, у которой женщина трудилась, пообещала приобрести для неё меблированный дом стоимостью 30 тысяч долларов и выплатить 15 тысяч долларов компенсации. При этом прокуратура подозревает семью в присвоении средств из социальной программы Bolsa Família — около 115 долларов ежемесячно, предназначенных для женщины. Национальный координатор по искоренению принудительного труда Лусиано Араган Сантос отметил, что адаптация освобожденной к жизни в обществе требует «искреннего усилия» и поддержки специалистов, чтобы она могла вести полностью самостоятельную жизнь.