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12 июля, 09:54

«Самоирония при ней»: В «Городе 312» поделились обнадёживающими новостями о перенёсшей инсульт Ае

Музыканты «Города 312» рассказали, как себя чувствует Ая после инсульта

Ая (Светлана Назаренко). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Ая (Светлана Назаренко). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) постепенно возвращается к творчеству после перенесённого инсульта. Пока она не может полноценно выступать, но уже принимает участие в отдельных номерах вместе с коллективом. Об этом на фестивале «Большая Дискотека Авторадио» рассказали коллеги певицы Диана Макарова и Дмитрий Притула.

Диана Макарова и Дмитрий Притула рассказали о состоянии Аи. Фото, видео © Газета «Известия» / Ирина Разладина; Пятый канал.

Специально для выступления музыканты подготовили дуэтную версию песни, которая позволяет артистке находиться на сцене в комфортном для неё формате. По словам Притулы в разговоре с Пятым каналом, нога и рука пока ещё не работают, и даже просто постоять с коллективом ей непросто, но сидя она может исполнить свою партию вместе с группой.

При этом внутри, как отметили коллеги, у Аи всё в порядке — она похудела, но сохранила самоиронию. После недавней реабилитации появились заметные улучшения: лучше заработала нога, пришло понимание руки. Сама певица после клиники чувствует себя очень бодрой.

Музыканты признались, что для Аи выход на сцену — это настоящая отдушина. Возможность вновь окунуться в атмосферу фестиваля и встретиться с артистами, которых она давно не видела, словно возвращает ей здоровье. Группа надеется на дальнейшее восстановление солистки и ждёт её полноценного возвращения.

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Напомним, группа «Город 312» приостановила концертную деятельность в марте 2023 года из-за проблем со здоровьем Светланы Назаренко после ковида. В октябре 2025-го Ая впервые появилась на сцене после инсульта, сидя в кресле исполнив хит «Останусь» дуэтом с новой вокалисткой Дианой Макаровой.

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Юрий Лысенко
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