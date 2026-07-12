«Самоирония при ней»: В «Городе 312» поделились обнадёживающими новостями о перенёсшей инсульт Ае

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) постепенно возвращается к творчеству после перенесённого инсульта. Пока она не может полноценно выступать, но уже принимает участие в отдельных номерах вместе с коллективом. Об этом на фестивале «Большая Дискотека Авторадио» рассказали коллеги певицы Диана Макарова и Дмитрий Притула.

Диана Макарова и Дмитрий Притула рассказали о состоянии Аи. Фото, видео © Газета «Известия» / Ирина Разладина; Пятый канал.

Специально для выступления музыканты подготовили дуэтную версию песни, которая позволяет артистке находиться на сцене в комфортном для неё формате. По словам Притулы в разговоре с Пятым каналом, нога и рука пока ещё не работают, и даже просто постоять с коллективом ей непросто, но сидя она может исполнить свою партию вместе с группой.

При этом внутри, как отметили коллеги, у Аи всё в порядке — она похудела, но сохранила самоиронию. После недавней реабилитации появились заметные улучшения: лучше заработала нога, пришло понимание руки. Сама певица после клиники чувствует себя очень бодрой.

Музыканты признались, что для Аи выход на сцену — это настоящая отдушина. Возможность вновь окунуться в атмосферу фестиваля и встретиться с артистами, которых она давно не видела, словно возвращает ей здоровье. Группа надеется на дальнейшее восстановление солистки и ждёт её полноценного возвращения.