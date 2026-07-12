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Регион
12 июля, 11:16

Несколько стран НАТО отказались помогать Украине оружием, заявил президент Словакии

Пеллегрини заверил, что Словакия не будет помогать Украине оружием и финансами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Словакия не будет поставлять оружие Украине и участвовать в финансировании её военных нужд. Об этом заявил президент страны Петер Пеллегрини. Он подчеркнул, что Братислава не одинока в этой позиции.

«Словакия чётко дала понять, что не будет помогать [Украине] оружием и участвовать в финансировании дальнейшего вооружения Украины. Ясно высказался и премьер Венгрии, сказавший, что Венгрия никакой военной помощи и никаких финансовых средств предоставлять Украине не будет», — сказал Пеллегрини.

Чешский премьер высказался в том же духе на переговорах в Анкаре. Были и другие лидеры, которые не поддержали пакет помощи Украине в размере 70 миллиардов евро. Пеллегрини также выразил разочарование тем, что Евросоюз до сих пор не может договориться о кандидатуре посредника для переговоров с Россией.

По его словам, на саммите почти всё внимание уделялось военным вопросам, но практически не обсуждались дипломатические пути урегулирования. Он подчеркнул, что Запад должен уделять столько же внимания переговорам, сколько и поставкам оружия.

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Напомним, саммит НАТО в Анкаре завершился короткой декларацией (впервые за 25 лет — всего 6 пунктов). Россия названа долгосрочной угрозой, Украине пообещали €70 млрд на 2026 год, но о членстве Киева в альянсе не сказано ни слова. Также блок призвал Иран отказаться от ядерного оружия и разблокировать Ормузский пролив.

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Наталья Афонина
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