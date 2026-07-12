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Регион
12 июля, 11:43

АТОР не нашла организованных российских туристов в зоне тайфуна «Бави» в Китае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Организованных туристов из России нет в китайской провинции Фуцзянь, которую затронул тайфун «Бави». Об этом РИА «Новости» сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Что касается провинции Фуцзянь, затронутой тайфуном, то, по имеющейся на данный момент информации, организованных туристов там нет», — сказали в АТОР.

В Китае объявили наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов. Выход стихии на побережье ожидается утром в воскресенье, при этом сильные ливни уже прогнозируются во многих частях страны.

Наиболее серьёзное воздействие ожидается на Тайване, а также в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси и Аньхой. Последствия непогоды могут затронуть отдельные районы Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя.

Тайфун «Бави» принесёт в Приморье ливни и штормовой ветер 14 и 15 июля
Тайфун «Бави» принесёт в Приморье ливни и штормовой ветер 14 и 15 июля

Напомним, по последним данным, число получивших травмы от стихии достигло 113. Эвакуировано свыше 14 тысяч жителей. Аварийные отключения оставили без электроснабжения более 234 тысяч домохозяйств. Многие туристы из РФ застряли в Китае на фоне и не могут вылететь на родину из-за «Бави».

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Александра Мышляева
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