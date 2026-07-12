АТОР не нашла организованных российских туристов в зоне тайфуна «Бави» в Китае
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Организованных туристов из России нет в китайской провинции Фуцзянь, которую затронул тайфун «Бави». Об этом РИА «Новости» сообщили в Ассоциации туроператоров России.
«Что касается провинции Фуцзянь, затронутой тайфуном, то, по имеющейся на данный момент информации, организованных туристов там нет», — сказали в АТОР.
В Китае объявили наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов. Выход стихии на побережье ожидается утром в воскресенье, при этом сильные ливни уже прогнозируются во многих частях страны.
Наиболее серьёзное воздействие ожидается на Тайване, а также в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси и Аньхой. Последствия непогоды могут затронуть отдельные районы Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя.
Напомним, по последним данным, число получивших травмы от стихии достигло 113. Эвакуировано свыше 14 тысяч жителей. Аварийные отключения оставили без электроснабжения более 234 тысяч домохозяйств. Многие туристы из РФ застряли в Китае на фоне и не могут вылететь на родину из-за «Бави».
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