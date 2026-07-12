АТОР не нашла организованных российских туристов в зоне тайфуна «Бави» в Китае

Организованных туристов из России нет в китайской провинции Фуцзянь, которую затронул тайфун «Бави». Об этом РИА «Новости» сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Что касается провинции Фуцзянь, затронутой тайфуном, то, по имеющейся на данный момент информации, организованных туристов там нет», — сказали в АТОР.

В Китае объявили наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов. Выход стихии на побережье ожидается утром в воскресенье, при этом сильные ливни уже прогнозируются во многих частях страны.

Наиболее серьёзное воздействие ожидается на Тайване, а также в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси и Аньхой. Последствия непогоды могут затронуть отдельные районы Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя.