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12 июля, 12:16

Уже 43 дрона ВСУ уничтожено на подлёте к Москве за день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника, направлявшегося в сторону столицы. Таким образом, с утра на подлёте к столице сбито уже 43 дрона ВСУ. Информация об этом появилась в его канале на платформе «Макс».

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Расчёты ПВО сбили уже 14 украинских беспилотников на подлёте к Москве
Расчёты ПВО сбили уже 14 украинских беспилотников на подлёте к Москве

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб. Утром системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Позже в течение градочначальник информировал о сбитых дронах.

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Анастасия Никонорова
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