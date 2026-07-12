Уже 43 дрона ВСУ уничтожено на подлёте к Москве за день
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника, направлявшегося в сторону столицы. Таким образом, с утра на подлёте к столице сбито уже 43 дрона ВСУ. Информация об этом появилась в его канале на платформе «Макс».
«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб. Утром системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Позже в течение градочначальник информировал о сбитых дронах.
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