Уже 43 дрона ВСУ уничтожено на подлёте к Москве за день

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника, направлявшегося в сторону столицы. Таким образом, с утра на подлёте к столице сбито уже 43 дрона ВСУ. Информация об этом появилась в его канале на платформе «Макс».