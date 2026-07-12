Пушилин назвал разрушения в Константиновке очень серьёзными

Пушилин добавил, что окончательные оценки масштаба разрушений смогут дать специалисты после того, как будет проведено разминирование города и обеспечена безопасность для работы профильных служб.

Напомним, что 3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки, после чего Минобороны РФ предложило Киеву провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных, однако украинская сторона отказалась, что, по мнению российских ведомств, свидетельствует о пренебрежении к судьбе своих военных и осложняет перспективы урегулирования, а также может быть связано с желанием Киева сохранить образ «побед». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в освобождённой Константиновке остаётся значительное число тел украинских военных, но точные данные пока отсутствуют, поскольку обследование города продолжается.