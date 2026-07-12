Звёзды сборной Украины поддержали переезд чемпионки Журавок в Россию и попали на допрос

Федерация биатлона Украины провела личные беседы с действующими спортсменами, которые поставили лайки под публикацией переехавшей в Россию биатлонистки Юлии Журавок. Чемпионка объявила о переезде в РФ, где теперь работает тренером, и опубликовала пост, в котором объяснила своё решение. Об этом говорится в официальном заявлении Федерации биатлона Украины.

«Я работала посудомойкой, жила с клопами. Сейчас там, где меня ценят», — написала Юлия, напомнив, что родилась в Анжеро-Судженске Кемеровской области.

Лайки под этим постом оставили пять биатлонистов сборной Украины — Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова, Надежда Белкина и юниор Александр Биланенко, а также экс-натурализованные россиянки Ольга Абрамова и Мария Панфилова, ранее выступавшие за Украину. Не остался в стороне и Сергей Зоц — сын бывшего главного тренера женской сборной Украины Николая Зоца, а бывший биатлонист Виталий Кильчицкий поддержал Журавок комментарием: «Если Юлю не хотели брать в украинскую команду — тогда я не осуждаю».

Федерация биатлона Украины выступила с официальным заявлением, в котором подчеркнула, что Журавок с 2022 года не выступала за сборную и не имеет отношения к организации, так как имеет российское гражданство. Относительно лайков звёзд сборной Украины в ФБУ отметили, что некоторые из них объяснили свои действия случайностью — якобы ставили лайк, пролистывая ленту новостей. В федерации также добавили, что продолжат отстаивать позицию о недопуске российских биатлонистов на международные соревнования.

Ранее украинская биатлонистка Юлия Журавок объяснила переезд в Россию тем, что здесь её ценят и нужен её опыт. Она хочет растить ребёнка в любви и спокойствии, и не жалеет о сделанном выборе. Спортсменка добавила, что осуждать её могут лишь те, кто прошёл с ней трудные времена, и напомнила, что родилась в Кемеровской области, подытожив: «Где родилась, там и пригодилась».