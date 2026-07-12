Машков назвал смерть Юрия Смирнова невосполнимой утратой для театра

Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист Владимир Машков выразил соболезнования в связи со смертью актёра Юрия Смирнова. Он назвал его уход невосполнимой потерей для всего театрального сообщества.

Машков отметил, что Смирнов принадлежал к легендарному поколению актёров, которые стояли у истоков Театра на Таганке с 1964 года. Он работал плечом к плечу с Юрием Любимовым и другими выдающимися режиссёрами. Служение сцене длилось более полувека — и всё это время актёр оставался верен своему театру.

«Невосполнимая утрата постигла театральное общество — уход выдающегося мастера сцены Юрия Смирнова. Юрий Николаевич принадлежал к той легендарной плеяде актеров, которые составляют историю Театра на Таганке с самого его основания в 1964 году», — приводятся слова Машкова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СТД РФ.

Он подчеркнул многогранность мастерства Смирнова: от культовых фильмов — «Бумбараш», «Вечный зов», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Белые одежды» — до знаковых спектаклей на Таганке, таких как «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана», «Живой» и другие.

По словам Машкова, каждая роль Смирнова была отмечена высочайшим профессионализмом, глубиной и теплотой.