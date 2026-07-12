Суперкомпьютер Opta считает шансы Аргентины на ЧМ самыми низкими среди команд

Статистический сервис Opta обновил шансы сборных на победу в чемпионате мира-2026. Главным фаворитом стала Франция, а действующий чемпион Аргентина замыкает топ-4.

Так, у сборной Франции 34% шансов на победу. На втором месте Испания с 23,5%, на третьем — Англия (почти 22%), аргентинцы — на четвёртом с 20,5%. В полуфинале 15 июля в Атланте встретятся Аргентина и Англия. Днём ранее в Далласе Испания сыграет с Францией.

ЧМ-2026 впервые проходит с участием 48 команд в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Напомним, сборная Аргентины стала последним полуфиналистом чемпионата мира, обыграв Швейцарию со счётом 3:1 в дополнительное время. Теперь аргентинцев ждёт встреча с Англией 15 июля. Англичане в четвертьфинале одолели Норвегию — 2:1. В другом полуфинале 14 июля сыграют Франция и Испания. Французы на предыдущей стадии разобрались с Марокко (2:0), испанцы обыграли Бельгию со счётом 2:1.