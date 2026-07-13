Лабрадора эвакуировали с Бен-Невиса после предполагаемого отравления марихуаной

В Шотландии спасатели помогли чёрному лабрадору по кличке Токио, которому стало плохо во время восхождения на Бен-Невис — самую высокую гору Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошёл в минувшие выходные. Хозяйка собаки Кристина Блюме рассказала, что на середине маршрута питомец внезапно потерял способность ходить и начал периодически терять сознание. Самостоятельно спустить 25-килограммового лабрадора с горы она не могла, поэтому обратилась за помощью к горноспасательной службе Лохабера.

Спасатели эвакуировали Токио на носилках с высоты 1345 метров и доставили к местным ветеринарам. Уже на следующий день собака полностью восстановилась. По мнению специалистов, причиной недомогания могла стать выброшенная на туристической тропе марихуана, которую животное случайно проглотило.

Блюме назвала случившееся одним из самых страшных дней в своей жизни и поблагодарила спасателей и ветеринаров за помощь.

Специалисты напоминают, что у собак значительно больше каннабиноидных рецепторов, чем у человека, поэтому воздействие каннабиса на них может быть гораздо сильнее. Среди возможных симптомов — потеря координации, неспособность стоять на лапах, расширенные зрачки, заторможенность и потеря сознания.

Хозяйка Токио также призвала владельцев домашних животных быть особенно внимательными во время прогулок. По её словам, даже на популярных туристических маршрутах могут встречаться выброшенные лекарства и другие опасные вещества.

Ранее в Петербурге во время ночного выгула в ЖК «Царская столица» собака по кличке Купа съела закладку с марихуаной и едва не погибла. Симптомы появились лишь утром, хозяйка доставила питомца в клинику, где ему поставили капельницу.