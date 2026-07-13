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Регион
13 июля, 00:42

На подлёте к Москве сбили 11 дронов с начала суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

За прошедшие часы с начала 13 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили 11 беспилотников ВСУ на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Восемь беспилотников были уничтожены после полуночи. Позднее добавились ещё три сбитых дрона. О возможных последствиях на земле информация не поступала.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

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Ранее Life.ru сообщал, что накануне средства ПВО отразили одну из самых масштабных атак на столичный регион. Военные сбили на подлёте к столице свыше 70 беспилотников. Всего за последние сутки в сторону Московского региона летели более 300 аппаратов. Градоначальник подчеркнул, что военные перехватили основную часть воздушных целей на дальних подступах.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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