На подлёте к Москве сбили 11 дронов с начала суток

За прошедшие часы с начала 13 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили 11 беспилотников ВСУ на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Восемь беспилотников были уничтожены после полуночи. Позднее добавились ещё три сбитых дрона. О возможных последствиях на земле информация не поступала.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Ранее Life.ru сообщал, что накануне средства ПВО отразили одну из самых масштабных атак на столичный регион. Военные сбили на подлёте к столице свыше 70 беспилотников. Всего за последние сутки в сторону Московского региона летели более 300 аппаратов. Градоначальник подчеркнул, что военные перехватили основную часть воздушных целей на дальних подступах.