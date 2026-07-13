«И на этом всё»: На Украине определились с датой отставки Свириденко

Верховная рада может 14 июля оформить отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко, а уже 15 июля рассмотреть кандидатуру её преемника и новый состав правительства. Такой график озвучил народный депутат Ярослав Железняк.

«Во вторник будет увольнение Свириденко, и на этом всё», — заявил парламентарий в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, представление нового главы кабмина и перечень министров ожидаются на следующий день.

При добровольном уходе премьер подаёт заявление Верховной раде, а отставка руководителя автоматически влечёт сложение полномочий всего кабинета. Кандидатуру нового главы правительства вносит президент по предложению парламентской коалиции или фракции большинства, окончательное решение принимают депутаты.

Свириденко возглавила правительство 17 июля 2025 года, сменив Дениса Шмыгаля. После перестановки он сначала стал министром обороны, а в январе 2026-го перешёл на должность первого вице-премьера — министра энергетики.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о предстоящем уходе Юлии Свириденко с должности премьер-министра, объяснив кадровое решение необходимостью обновить состав правительства. На этом посту она проработала менее года. По данным депутатов Верховной рады, после отставки она может возглавить украинское посольство в США.