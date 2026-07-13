Милохин объяснил враньё про работу курьером в Дубае

Популярный российский блогер Даня Милохин, находясь в Дубае, опроверг информацию о том, что якобы работал курьером, о чём ранее рассказал сам. С таким признанием он выступил во время трансляции на Twitch.

«Потому что я так и хотел. Так работает информационное поле. Я управляю тем, что про меня говорят», — пояснил блогер, отвечая на вопрос поклонницы о работе доставщиком еды.

Милохин добавил, что продолжает зарабатывать на жизнь блогерской деятельностью, сотрудничая с различными брендами, и не собирается всерьёз надевать форму доставщика заказов. В Сети фанаты гневно восприняли очередные откровения Милохина. По их мнению, кумир лихо их обманул, а значит неясно — как можно верить его новым басням о себе любимом.

Осенью 2025 года блогер Даня Милохин, который сбежал из России, говорил, что теперь вынужден работать курьером в службе доставки еды в Дубае. Он утверждал, что это приносит ему основной доход. Уже тогда некоторые пользователи усомнились в правдивости слов тиктокера. Всё это сочли хайпом ради привлечения внимания.