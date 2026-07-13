Телеведущего Шаца* оштрафовали за нарушение деятельности иноагента

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеведущего и юмориста Михаила Шаца* на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

По данным суда, Шац* 15 апреля разместил в интернете видеоматериал, не указав, что он произведён, распространён или направлен иностранным агентом, либо касается деятельности такого агента. Это является нарушением части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Михаила Шаца* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении.

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