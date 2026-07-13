Трёх пострадавших при обрушении моста подростков прооперировали в Приморье
Обложка © Telegram / Минздрав Приморья
В Приморском крае трое подростков, пострадавших при обрушении конструкции пирса в бухте Муравьиная, успешно прооперированы. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Прооперированы пострадавшие при обрушении моста в Приморье. Видео © Telegram / Минздрав Приморья
«Врачи Артёмовской больницы успешно прооперировали мальчиков, сейчас они отдыхают и восстанавливаются», — говорится в тексте.
Напомним, четыре человека пострадали из-за обрушения пешеходного моста на пляже Большая Тавайза под Артёмовском в Приморском крае. Среди пострадавших один взрослый мужчина, который после осмотра отказался от госпитализации, и три подростка 16, 15 и 14 лет. Одному из ребят оторвало палец. СК завёл уголовное дело по факту падения моста. Известно, что в момент трагедии отдыхающие прыгали с него в воду, хотя конструкция уже была в аварийном состоянии и находиться на нём запрещалось.
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