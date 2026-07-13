Трёх пострадавших при обрушении моста подростков прооперировали в Приморье

В Приморском крае трое подростков, пострадавших при обрушении конструкции пирса в бухте Муравьиная, успешно прооперированы. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Прооперированы пострадавшие при обрушении моста в Приморье. Видео © Telegram / Минздрав Приморья

«Врачи Артёмовской больницы успешно прооперировали мальчиков, сейчас они отдыхают и восстанавливаются», — говорится в тексте.