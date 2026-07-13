MWM: Российские С-400 начнут оборонять военные базы США в ОАЭ от ракет и дронов
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Российские зенитные ракетные комплексы С-400 способны существенно усилить возможности Объединённых Арабских Эмиратов по отражению ракетных ударов и атак беспилотников. К такому выводу пришло издание Military Watch Magazine (MWM).
Авторы публикации утверждают, что ОАЭ якобы согласились приобрести российские ракетные системы у Турции в рамках сделки, предусматривающей поставку Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35. По мнению журнала, появление С-400 повысит не только обороноспособность самих Эмиратов, но и уровень защиты военных объектов США, расположенных на территории страны.
Кроме того, MWM отмечает, что российская сторона, как утверждается в материале, способна быстрее обеспечивать С-400 боеприпасами, чем США — комплексы Patriot.
Следует отметить, что официального подтверждения информации о возможной передаче комплексов С-400 ОАЭ со стороны России, Турции или властей Эмиратов на данный момент не поступало.
Ранее Military Watch Magazine писала о предложении Турции рассмотреть передачу российских ЗРК С-400 другой стране или их совместное хранение с США. Песков назвал тему сверхчувствительной, пообещав дальнейшие контакты с Анкарой. В Госдуме сочли, что при соблюдении условий сделки перепродажа С-400 не повредит отношениям.
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