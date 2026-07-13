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13 июля, 12:36

Газ — в резерв: Лукашенко призвал Белоруссию переходить на отопление пеллетами

Лукашенко призвал переводить отопление в Белоруссии на пеллеты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нужно постепенно переводить отопление на местное древесное топливо — пеллеты, дрова и другие виды сырья. Газ, по его словам, стоит оставлять в качестве резервного варианта.

Об этом Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Шкловский район. Там ему показали реконструированный агросервис, котельная которого работает на древесных гранулах.

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«Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим», — заявил Лукашенко. Он также обратил внимание, что в Польше, по его словам, сейчас высокие цены на пеллеты.

Белорусский лидер отметил, что в стране есть большие запасы древесного сырья, которое нужно эффективнее использовать и перерабатывать внутри республики.

По словам Лукашенко, в Белоруссии уже достаточно профильных предприятий, способных производить такое топливо. Поэтому, как он считает, пеллеты нужно активнее направлять на внутренние нужды.

Речь идёт не о полном отказе от газа, а о другой роли для него в системе отопления. Лукашенко предложил использовать традиционные виды топлива как резерв, а основную ставку делать на местные ресурсы.

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Ранее Евросоюз заявил о намерении заменить газ в производстве удобрений на органические отходы, включая коровий навоз. Инициатива вызвана дефицитом импортного газа, который стал критическим из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе.

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Марина Фещенко
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