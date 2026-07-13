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Регион
13 июля, 13:02

В Госдуме пообещали многократное возмездие за атаку дронов ВСУ на Подмосковье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия подготовит многократный и жёсткий ответ на налёт украинских беспилотников на Московскую область. Парламентарий напомнил, что в ходе атаки пострадали мирные жители, и это не останется без последствий.

Политик в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что Вооружённые силы страны в самое ближайшее время предпримут соответствующие меры. Он назвал произошедшее огромной трагедией для семей пострадавших и пообещал, что возмездие будет неотвратимым.

Колесник также призвал граждан с пониманием относиться к усиленным досмотровым мероприятиям на дорогах и другим профилактическим действиям. По его словам, все эти неудобства вводятся исключительно ради безопасности населения. При этом он заверил, что ответный удар по противнику будет серьёзным и ощутимым.

Жители подмосковной Истры рассказали, как пережили налёт беспилотников ВСУ
Жители подмосковной Истры рассказали, как пережили налёт беспилотников ВСУ

Напомним, что три человека погибли в результате падения БПЛА ВСУ в посёлке Пионерский Истринского района Московской области. Пострадали ещё трое. Кроме того, в Истре под завалами ищут пожилую женщину. СК возбудил дело о теракте.

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Дарья Нарыкова
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