В Госдуме пообещали многократное возмездие за атаку дронов ВСУ на Подмосковье

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия подготовит многократный и жёсткий ответ на налёт украинских беспилотников на Московскую область. Парламентарий напомнил, что в ходе атаки пострадали мирные жители, и это не останется без последствий.

Политик в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что Вооружённые силы страны в самое ближайшее время предпримут соответствующие меры. Он назвал произошедшее огромной трагедией для семей пострадавших и пообещал, что возмездие будет неотвратимым.

Колесник также призвал граждан с пониманием относиться к усиленным досмотровым мероприятиям на дорогах и другим профилактическим действиям. По его словам, все эти неудобства вводятся исключительно ради безопасности населения. При этом он заверил, что ответный удар по противнику будет серьёзным и ощутимым.