В Госдуме пообещали многократное возмездие за атаку дронов ВСУ на Подмосковье
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Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия подготовит многократный и жёсткий ответ на налёт украинских беспилотников на Московскую область. Парламентарий напомнил, что в ходе атаки пострадали мирные жители, и это не останется без последствий.
Политик в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что Вооружённые силы страны в самое ближайшее время предпримут соответствующие меры. Он назвал произошедшее огромной трагедией для семей пострадавших и пообещал, что возмездие будет неотвратимым.
Колесник также призвал граждан с пониманием относиться к усиленным досмотровым мероприятиям на дорогах и другим профилактическим действиям. По его словам, все эти неудобства вводятся исключительно ради безопасности населения. При этом он заверил, что ответный удар по противнику будет серьёзным и ощутимым.
Напомним, что три человека погибли в результате падения БПЛА ВСУ в посёлке Пионерский Истринского района Московской области. Пострадали ещё трое. Кроме того, в Истре под завалами ищут пожилую женщину. СК возбудил дело о теракте.
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