8 солдат ВСУ убили братьев под Киевом по приказу командира из-за громкой музыки

В Киевской области военнослужащие 155-й бригады ВСУ расправились с двумя братьями из числа гражданских из-за громкой музыки и мотоциклов. Восемь солдат действовали по приказу своего комбрига Станислава Лучанова, который уже задержан. Детали расследования и жуткие мотивы преступников сообщает Нацполиция Украины.

Супруга Лучанова пожаловалась своему мужу, что ей мешают два брата-односельчанина Максим и Роман Мосейчуки, которые постоянно гоняют на мотоциклах и слушают музыку на полную громкость. Женщина потребовала их угомониться. Однако в ответ жители Белоцерковского района Киевщины якобы оскорбили её. Тогда она рассказала о случившемся мужу — комбригу ВСУ.

«Решив отомстить, злоумышленник привлёк к преступному плану других военнослужащих. По данным следствия, фигуранты проникли на территорию домовладения потерпевших, с применением огнестрельного оружия насильно вывезли двух мужчин на автомобиле в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, после чего убили», — рассказали в Нацполиции.

Всего обвиняемыми в уголовном деле проходят девять военнослужащих ВСУ, включая самого Лучанова. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.