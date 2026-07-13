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13 июля, 14:51

8 солдат ВСУ убили братьев под Киевом по приказу командира из-за громкой музыки

Задержание одного из подозреваемых в деле убийства двух братьев под Киевом. Обложка © пресс-служба Нацполиции Украины

Задержание одного из подозреваемых в деле убийства двух братьев под Киевом. Обложка © пресс-служба Нацполиции Украины

В Киевской области военнослужащие 155-й бригады ВСУ расправились с двумя братьями из числа гражданских из-за громкой музыки и мотоциклов. Восемь солдат действовали по приказу своего комбрига Станислава Лучанова, который уже задержан. Детали расследования и жуткие мотивы преступников сообщает Нацполиция Украины.

Супруга Лучанова пожаловалась своему мужу, что ей мешают два брата-односельчанина Максим и Роман Мосейчуки, которые постоянно гоняют на мотоциклах и слушают музыку на полную громкость. Женщина потребовала их угомониться. Однако в ответ жители Белоцерковского района Киевщины якобы оскорбили её. Тогда она рассказала о случившемся мужу — комбригу ВСУ.

«Решив отомстить, злоумышленник привлёк к преступному плану других военнослужащих. По данным следствия, фигуранты проникли на территорию домовладения потерпевших, с применением огнестрельного оружия насильно вывезли двух мужчин на автомобиле в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, после чего убили», — рассказали в Нацполиции.

Всего обвиняемыми в уголовном деле проходят девять военнослужащих ВСУ, включая самого Лучанова. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Командир бригады после скандала самовольно покинул службу и был объявлен в розыск. Сегодня Станислав Лучанов был задержан в Киеве, ему вменяют похищение и убийство двух братьев. Инцидент произошёл в ночь на 28 июня. Тела схваченных военными мужчин позже нашли в лесу.

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Татьяна Миссуми
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