Литва: Допуск россиян на спортивные турниры повредит политике изоляции РФ
Флаг Литвы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A. Aleksandravicius
Российские и белорусские спортсмены, по мнению властей Литвы, не должны участвовать в соревнованиях, проходящих на территории Евросоюза. С таким заявлением перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе выступил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.
«Это позволит России и Белоруссии участвовать в международной деятельности, станет ослаблением международной изоляции», — заявил Будрис.
Он также призвал страны Евросоюза обсудить возможность полного отказа от проведения спортивных соревнований с участием российских и белорусских спортсменов.
Напомним, МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России. Украинские власти отреагировали негативно. В парламенте уже готовят официальный запрос в Международный олимпийский комитет с просьбой не отменять дисквалификацию России и Белоруссии, пока длятся боевые действия.
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