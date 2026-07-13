Литва: Допуск россиян на спортивные турниры повредит политике изоляции РФ

Российские и белорусские спортсмены, по мнению властей Литвы, не должны участвовать в соревнованиях, проходящих на территории Евросоюза. С таким заявлением перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе выступил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Это позволит России и Белоруссии участвовать в международной деятельности, станет ослаблением международной изоляции», — заявил Будрис.

Он также призвал страны Евросоюза обсудить возможность полного отказа от проведения спортивных соревнований с участием российских и белорусских спортсменов.