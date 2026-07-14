ВС РФ поразили военные предприятия в Киеве и объекты в порту Одесской области

В ночь на 14 июля российские военные продолжили наносить групповые удары по объектам на территории Украины, для атаки применялись высокоточные авиационные средства поражения большой дальности и ударные беспилотники. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.

В результате в Киеве поражены предприятия военной промышленности, разрабатывающие и производившие ракет и БПЛА. Также удары пришлись по портовой инфраструктуре порта Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.