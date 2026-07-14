ВС РФ поразили военные предприятия в Киеве и объекты в порту Одесской области
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В ночь на 14 июля российские военные продолжили наносить групповые удары по объектам на территории Украины, для атаки применялись высокоточные авиационные средства поражения большой дальности и ударные беспилотники. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.
В результате в Киеве поражены предприятия военной промышленности, разрабатывающие и производившие ракет и БПЛА. Также удары пришлись по портовой инфраструктуре порта Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.
Напомним, в ночь на 13 июля Армия России нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по портам в Одессе и Черноморске. Цели использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горючего.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.