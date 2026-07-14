Названа страшная причина смерти олимпийской чемпионки по биатлону Куклевой

Куклева ушла из жизни в ночь на 14 июля. Ей было 53 года. Первым о трагедии сообщил Союз биатлонистов России, при этом официальная причина смерти изначально не называлась. Главную победу в карьере россиянка одержала на Олимпиаде 1998 года в Нагано. Она выиграла спринт на 7,5 километра, опередив немку Уши Дизль всего на 0,7 секунды, а затем завоевала серебро в эстафете. На Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити биатлонистка добавила к своей коллекции бронзовую награду в командной гонке. Кроме того, она трижды становилась чемпионкой мира в эстафете — в 2000, 2001 и 2003 годах. За годы выступлений Куклева одержала девять личных побед на этапах Кубка мира и ещё 13 раз побеждала в эстафетах. Профессиональную карьеру спортсменка завершила в 2003 году.