Для новых точек роста в России хотят ввести особый правовой режим

Президент Владимир Путин поручил подготовить изменения в законодательство для введения специального правового режима в населённых пунктах опережающего развития. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Разработкой изменений займутся правительство, Госдума, ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив.

Новый режим нужен для реализации приоритетных инвестиционных проектов. В документе говорится, что он может предусматривать особые правила для организации местного самоуправления, архитектурно-строительного проектирования и строительства.

Иными словами, для таких территорий могут создать отдельные условия, которые упростят запуск крупных проектов и развитие инфраструктуры.

О конкретном перечне населённых пунктов, где может заработать новый режим, в поручении не говорится.

Ранее Путин также поручил кабмину подготовить предложения по упрощению перехода бизнеса между разными налоговыми режимами. Первые предложения по этой теме должны представить к октябрю.