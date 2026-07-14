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14 июля, 09:09

Для новых точек роста в России хотят ввести особый правовой режим

Путин поручил ввести спецрежим для населённых пунктов развития

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин поручил подготовить изменения в законодательство для введения специального правового режима в населённых пунктах опережающего развития. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Разработкой изменений займутся правительство, Госдума, ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив.

Новый режим нужен для реализации приоритетных инвестиционных проектов. В документе говорится, что он может предусматривать особые правила для организации местного самоуправления, архитектурно-строительного проектирования и строительства.

В метрической книге села под Тверью нашли запись о крещении деда Путина в 1879-м
В метрической книге села под Тверью нашли запись о крещении деда Путина в 1879-м

Иными словами, для таких территорий могут создать отдельные условия, которые упростят запуск крупных проектов и развитие инфраструктуры.

О конкретном перечне населённых пунктов, где может заработать новый режим, в поручении не говорится.

В небольших сёлах начнут работать аптеки на колёсах
В небольших сёлах начнут работать аптеки на колёсах

Ранее Путин также поручил кабмину подготовить предложения по упрощению перехода бизнеса между разными налоговыми режимами. Первые предложения по этой теме должны представить к октябрю.

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Марина Фещенко
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